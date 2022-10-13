Оренбург, 13 октября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Министерство экологии и природных отношений Оренбургской области выступило заказчиком 20 автомобилей. Аукцион объявлен 12 октября. Информация опубликована на сайте госзакупок.

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Начальная (максимальная) цена лота составляет 23,296 млн рублей. Цена одной машины — 1 164 800 рублей. Среди требований указана механическая коробка передач, усилитель рулевого управления и кондиционер.

Заявки принимаются до 20 октября. Аукцион назначен на 24 октября. Если тендер состоится, то минприроды должно получить 20 машин по договору до 19 декабря 2022 года. Информресурсы сообщают, что автомобили предназначаются для егерей.