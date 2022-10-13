Сеул, , 12:37 — REGNUM Заместитель министра обороны Южной Кореи Син Бом Чхоль встретился с министром обороны Фиджи Инией Серуирату. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, встреча военных Южной Кореи и Фиджи состоялась впервые за пять лет.

Известно, что стороны обсудили оборонные обмены и сотрудничество в сфере обороны.

Син Бом Чхоль отметил, что Сеул укрепляет сотрудничества с Тихоокеанскими островными странами, выразил надежду на расширение сотрудничества с Фиджи, а также попросил правительство Фиджи поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.