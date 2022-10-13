Магас, , 12:35 — REGNUM Потребители электроэнергии Ингушетии за восемь месяцев 2022 года накопили долгов на сумму более 669 млн рублей. После предупреждения о грозящих отключениях энергокомпании удалось вернуть 192,1 млн рублей долга.

Без света Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Однако 5,8 тыс. потребителей, не погасивших долги на общую сумму в размере 322,1 млн рублей, остались без света. Было произведено отключение их от электросети, сообщили в пресс-службе компании «Россети Северный Кавказ».

Всего с января по сентябрь 2022 года энергетики филиала «Ингушэнерго» направили заявки на отключение от электросети более 9,1 тыс. потребителей по категории «население» и около 4,9 тыс.- в отношении юридических лиц.

Читайте ранее в этом сюжете: Предприятия ЖКХ Ингушетии задолжали за электричество более 1,35 млрд рублей