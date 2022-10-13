Флорида, США, 13 октября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Колумбийский автор-исполнитель Хуанес будет введен в Латиномериканский зал славы авторов песен вместе с другими артистами, такими как Джонни Вентура (1940–2021 гг.). Это произойдёт во время церемонии вручения премии Musa Awards.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Глава организации Руди Перес признал «поразительные музыкальные достижения» Хуанеса, которые включают 26 премий «Латинской Грэмми» и продажи более 16 миллионов записей, и которые «явно делают его идеальным кандидатом на включение в список и признание его коллегами».

Во время церемонии награждения также посмертно почтят память доминиканского певца Джонни Вентуры и испанского музыканта Хосе Марии ЛаКалье (1859–1937 гг.).

Церемония состоится в отеле Hard Rock Hotel and Casino в Голливуде, Южная Флорида.

Среди артистов, уже включенных в Зал славы, — Хосе Фелисиано, Хулио Иглесиас, Армандо Мансанеро, Омар Альфанно, Глория Эстебан, Карлос Вивес и многие другие.