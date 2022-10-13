Екатеринбург, , 12:41 — REGNUM Туристический сбор на территории Свердловской области могут ввести в 2023 году. Об этом 13 октября в ходе пресс-конференции сообщила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства области Эльмира Туканова.

Туризм Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Чиновница назвала такое решение экспериментом и отметила, что сбор в регионе введут не ранее конца 2023 года. «Данная мера требует грамотного подхода, проработки, обсуждения с профессионалами отрасли», подчеркнула Туканова.

По её словам, сбор не должен превышать 25-30 рублей. При этом его сумма может зависеть от локации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возможном введении туристического сбора на Урале заявил полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.