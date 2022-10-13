Москва, 14 ноября, 2014, 23:51 — ИА Регнум. Делегация Приднестровья в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) обеспокоена участившимися провокациями и недружественными действиями молдавской стороны, которые могут обострить ситуацию в Зоне безопасности молдавско-приднестровского конфликта, тем более на фоне продолжающегося блокирования Кишиневом работы ОКК. Об этом говорится в заявлении приднестровской делегации в ОКК, текст которого поступил 14 ноября в редакцию ИА REGNUM.

В качестве примера провокационных действий представители ПМР привели нападение молдавских комбатантов на президента ПМР Евгения Шевчука в аэропорту Кишинева. «10 ноября 2014 года в аэропорту города Кишинева имел место случай, когда группа экстремистски настроенных комбатантов, включая бывших сотрудников полиции Молдавии и СИБ РМ (Служба информации и безопасности — ИА REGNUM) организовали спланированное нападение на высшего руководителя Приднестровья, отправляющегося в частную поездку, что могло крайне возмутить население Приднестровья и в связи с этим спровоцировать непредсказуемые действия в Зоне безопасности», — говорится в документе.

Сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков также рассказал о случае попытки ввоза на территорию ПМР агитационных материалов одной из молдавских партий на выборах в парламент Молдавии. «На пункте пропуска „Дороцкое“ был задержан автомобиль, в котором перевозили агитационные материалы к предстоящим выборам в РМ. Для чего ввозить их на территорию ПМР, понимая, что здесь эти выборы не проводятся? Могло ли это привести к какому-то осложнению, если бы материалы начали распространяться? Думаю, да», — отметил Беляков (На территории Приднестровской Молдавской Республики молдавские выборы не проводятся. Проживающие в Приднестровье граждане Молдавии имеют возможность проголосовать на специально открываемых для них участках в приграничных населенных пунктах Молдавии — прим. ИА REGNUM).

Приднестровская делегация в ОКК обратилась ко всем участникам миротворческого процесса с призывом дать оценку действиям, которые объективно препятствуют выполнению задач обеспечения мира на Днестре.