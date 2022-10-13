Старый Оскол, Белгородская область, 13 октября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В мошенничестве и вымогательстве подозревают 53-летнюю жительницу Старого Оскола Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Полиция

По данным полиции, подозреваемая в 2018 году познакомилась с 30-летней женщиной. Новая знакомая поделилась в ней тем, что не может забеременеть и тогда злоумышленница пообещала той помочь решить проблему через подругу, оказывающую магические услуги. Через некоторое время подозреваемая предложила паре приобрести автомобиль по выгодной цене, часть суммы супруги передали «благодетельнице», но транспорт так и не получили.

Спустя время злоумышленница под надуманным предлогом убедила женщину, что та якобы находится в федеральном розыске и, шантажируя её уголовным преследованием потребовала 850 тысяч рублей «за покровительство влиятельных людей».

«В полицию семейная пара не обращалась, опасаясь физической расправы. Их молчание настолько усугубило ситуацию, что злоумышленница переехала жить к потерпевшим и находилась на полном их обеспечении. За малейшую «провинность» она изощрёнными способами унижала человеческое достоинство семейной пары. Общая сумма похищенных денежных средств, по предварительным подсчётам, составила около одного миллиона рублей», — уточнили в пресс-службе.

Возбуждены два уголовных дела. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.