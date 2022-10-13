Первоуральск, Свердловская область, , 12:41 — REGNUM В Первоуральске Свердловской области вынесен приговор организатору нарколаборатории. Расследование дела в отношении его сообщников продолжается, сообщили журналистам в региональном УФСБ.

Решение суда Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствие установило, что уралец организовал нарколабораторию в арендуемой квартире. К незаконной деятельности он привлёк двоих знакомых. Вместе мужчины изготавливали и распространяли запрещённые вещества. При обыске в квартире силовики обнаружили 11 килограммов наркотиков, а также химические вещества и лабораторное оборудование.

Первоуральский городской суд приговорил организатора преступной группировки к шести с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.