Банда-Ачех, Индонезия, 13 октября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Нефтяные скважины, расположенные в индонезийской деревне в провинции Ачех, взорвались, сообщает CNN Indonesia.

Brett Neilson Взрыв

Инцидент произошел в четверг, 13 октября. В результате инцидента погиб один человек, еще двое жителей деревни получили тяжелые ранения и ожоги. Инцидент начался, когда рабочие добывали нефть. Но внезапно двигатель компрессора был поврежден, поэтому рабочие попытались его отремонтировать.

Специальная группа проводит осмотр места преступления, чтобы установить причину взрыва нефтяной скважины.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии рассчитывают поднять на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) вопрос о нефтяных запасах и договорится о закупке нефти.

Читайте также: Индонезия рассчитывает договориться о поставках нефти на саммите СВМДА