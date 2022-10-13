Новосибирск, 13 октября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Власти Новосибирска отменили массовые новогодние мероприятия. Также власти отказались от всех запланированных ранее фейерверков. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

«Отменены массовые мероприятия, которые мы планировали делать на площади Ленина с установкой сцены и выступлением исполнителей. Отменили все фейерверки, которые планировали, — уточнила редакции «НГС Новости» Терешкова. — Отменены все большие мероприятия, остались локальные, которые связаны с детьми. Потому что дети всё-таки не должны страдать. Будем делать отдельные программы для детей мобилизованных, семей мобилизованных».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске решили не отказываться от новогоднего украшения из-за мобилизации и спецоперации. По словам мэра города Анатолия Локтя, праздничная иллюминация решает проблему с недостаточной освещённостью города.

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