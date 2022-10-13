Асбест, Свердловская область, , 12:31 — REGNUM В школе Асбеста Свердловской области проведут проверку после травмирования ученика второго класса. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура Ysia.ru

Ведомство определит своевременность оказания ребёнку медицинской помощи и быстроту оповещения законного представителя ученика. Кроме того, прокуратура оценит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября второклассник получил серьёзную травм в одной из школ Асбеста. Мальчик поскользнулся на ступенях и сильно ударился головой. Ребёнка доставили в больницу Екатеринбурга. Его состояние медики оценивают как тяжёлое.

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