Асбест, Свердловская область, 13 октября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В школе Асбеста Свердловской области проведут проверку после травмирования ученика второго класса. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ysia.ru Прокуратура

Ведомство определит своевременность оказания ребёнку медицинской помощи и быстроту оповещения законного представителя ученика. Кроме того, прокуратура оценит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября второклассник получил серьёзную травм в одной из школ Асбеста. Мальчик поскользнулся на ступенях и сильно ударился головой. Ребёнка доставили в больницу Екатеринбурга. Его состояние медики оценивают как тяжёлое.