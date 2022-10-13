София, 13 октября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Сотрудники Таможенного управления Болгарии изъяли в районе контрольно-пропускного пункта «Кулата» на болгарско-греческой границе рекордную в новейшей истории региона партию наркотических средств. Об этом 13 октября сообщает софийская информационная служба News. bg.

(сс) CWitte Граница

Согласно официальной информации, в полуприцепе рефрижератора, следовавшего из Греции в Чехию, было обнаружено 4,6 млн таблеток сильнодействующих медпрепаратов.

При этом водитель транспортного средства не смог предоставить необходимых документов на груз и объяснить его происхождение.

Общая сумма изъятого товара не уточняется. Начато досудебное разбирательство.