Санкт-Петербург, 13 октября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Два городских автобуса столкнулись в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе ребенок, сообщили 13 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО ДТП с двумя автобусами

Столкновение произошло 13 октября в 09:30 мск в Красногвардейском районе города. По предварительным данным, 67-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, управляя рейсовым автобусом «Волгобас», двигаясь по маршруту «Станция метро Ладожская — проспект Маршака» с 15 пассажирами на борту, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

После этого автобус столкнулся с двигавшимся во встречном направлении другим рейсовым автобусом, такой же марки, под управлением 35-летнего трудового мигранта, который ехал по маршруту «Заневский проспект — Толубеевский проспект» с пятью пассажирами на борту.

«В результате ДТП пять взрослых и 14-летняя девочка подросток в состоянии средней степени тяжести доставлены в медицинское учреждение», — добавили в полиции.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге с апреля началась транспортная реформа в рамках которой в городе отказались от частных маршруток и усилили работу городского общественного транспорта за счет новых автобусов. Третий, завершающий этап реформы пришелся на июль–октябрь.

За этот период по вине водителей автобусов произошло 16 ДТП. В комитете по транспорту Петербурга уточнили, что все водители после ДТП отстраняются от работы, проходят переобучение и заново сдают зачет. Помимо этого, в зависимости от степени нарушения, к водителю могут быть также применены меры дисциплинарного и материального характера, вплоть до увольнения.