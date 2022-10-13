Барнаул, 13 октября, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Ученные Алтайского госуниверситета (АлтГУ) совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ) под руководством доктора географических наук, профессора Дмитрия Ганюшкина изучают, как люди приспосабливаются к суровым условиям вечной мерзлоты. Работа ведётся по проекту «Изменения климата, ледников и ландшафтов Алтая в прошлом, настоящем и будущем как основа модели адаптации населения внутриконтинентальных горных районов Евразии к климатообусловленным изменениям среды» в рамках «Программы Приоритет 2030» нацпроекта «Наука и университеты».

АлтГУ Социологи Алтайского государственного университета работали в горной социологической научно-исследовательской экспедиции

Социологи под руководством доктора социологических наук, профессора Светланы Максимовой во время осенней экспедиции общались с жителями Республики Алтай, чтобы понять, как они ведут хозяйство, чем живут и как адаптируются к изменениям климата.

Например, ученых интересовало, как люди, живущие в непосредственной близости к ледникам, приспосабливаются к периодически возникающим опасным явлениям: оползням, камнепадам, землетрясениям.

«Мы общались с жителями села Новый Бельтир, построенном для людей, пострадавших от Чуйского землетрясения в 2003 году. Тогда практически полностью был разрушен поселок Бельтир. Затем мы проводили исследование в селе Чаган-Узун. Оно находится высоко в горах, рядом с ледником и озером, которое может разлиться и затопить селение.Посетили еще несколько населенных пунктов, с некоторыми людьми проводили глубинные интервью. Спрашивали, что люди делают, чтобы выжить в таком непростом климате, как ведут хозяйство. В анкете были также вопросы о количестве членов семьи, их образовании, о том, как они оценивают свое материальное положение, условия жизни и т.д. Всего мы опросили около 400 человек», ― рассказала Светлана Максимова.

Ученые СПбГУ отвечают в проекте за естественнонаучную составляющую.

«В частности, одной из задач экспедиции было обследование котловины озера Маашей, которое известно своим катастрофическим спуском 15 июля 2012 года. Прорыв озера произошёл в результате проливных дождей, которые привели к размыву стыка каменного глетчера и с осыпью, подпруживающей озеро.Образовался прорывной паводок, который стал причиной формирования селевого потока. В рамках полевых работ была выполнена тахеометрическая съёмка котловины озера и места прорыва (прорана), проведён осмотр каменного глетчера, а также выполнена съёмка с помощью БПЛА. Теперь коллектив активно занимается обработкой полученных результатов», — пояснил доктор географических наук, профессор Дмитрий Ганюшкин.

Научный проект «Изменения климата, ледников и ландшафтов Алтая в прошлом, настоящем и будущем как основа модели адаптации населения внутриконтинентальных горных районов Евразии к климатообусловленным изменениям среды» был поддержан по итогам конкурса 2022 года на получение грантов Российского научного фонда по приоритетному направлению деятельности «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по поручениям (указаниям) Президента Российской Федерации». Его реализация рассчитана до 2025 года. Запланированы исследования в горных районах Алтайского края, Республики Тыва и Монголии.

Комментируя победу в конкурсе, руководитель проекта от АлтГУ профессор С. Г. Максимова отметила:

«Для нас эта победа, безусловно, имеет большое значение. Во-первых, это возможность реализации большого междисциплинарного межвузовского проекта. Нам предстоит совместная работа с коллегами из Санкт-Петербургского госуниверситета, с которым нас связывают давние связи, и этот новый опыт может дать мощный синергетический эффект, когда ученые из разных областей работают над одной темой.

Во-вторых, это продолжение многолетних исследований научного коллектива нашей кафедры в области исследования приграничных территорий, миграционных процессов, адаптивных стратегий населения в сложных жизненных условиях, которые в свете данного проекта получают новый импульс для развития. В-третьих, это, конечно, опыт взаимодействия с РНФ. Победа в конкурсе означает, что мы конкурентоспособны, наши заявки имеют хороший рейтинг, научные идеи, которые мы защищаем, высоко оцениваются экспертами РНФ. Это не может не радовать».

Напомним, «Приоритет 2030» — одна из самых масштабных в истории страны программ государственной поддержки университетов. Это означает, что большое количество региональных университетов получат возможность не просто обеспечить качественное высшее образование, но и вести исследовательскую работу, привлекать в регионы молодых и перспективных ученых.

Согласно целям национального проекта «Наука и университеты», Россия должна войти в пятерку стран, ведущих разработки в приоритетных областях. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

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