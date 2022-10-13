Москва, 13 октября 2022, 12:26 — REGNUM Страны Запада добились антироссийской резолюции ООН, используя методы дипломатического террора. Об этом заявил 13 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Штаб ООН
Штаб ООН
Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Западу удалось добиться результата по антироссийской резолюции ГА ООН методами дипломатического террора.

Напомним, в голосовании по резолюции ГА ООН, не признающей референдумы в четырёх регионах бывш. УССР, не принимали участия девять государств. Против документа голосовали пять государств, 35 воздержались. За резолюцию голосовали 143 страны.