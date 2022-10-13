Москва, 13 октября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Страны Запада добились антироссийской резолюции ООН, используя методы дипломатического террора. Об этом заявил 13 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб ООН

По его словам, Западу удалось добиться результата по антироссийской резолюции ГА ООН методами дипломатического террора.

Напомним, в голосовании по резолюции ГА ООН, не признающей референдумы в четырёх регионах бывш. УССР, не принимали участия девять государств. Против документа голосовали пять государств, 35 воздержались. За резолюцию голосовали 143 страны.