Бухарест, , 12:26 — REGNUM Из-за усугубляющегося в Румынии энергетического кризиса в средних и средне-специальных учебных заведениях будет отменена система обучения он-лайн. Об этом 13 октября со ссылкой на заявление нового румынского министра образования Лигии Дека сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Свет есть! Pixabay.com

По словам министра, в условиях жесткой экономии электроэнергии и планируемом «веерном» отключении электричества в десятках регионах страны заочное обучение «становится практически невозможным».

«Минобразования образования в целом и я лично хотим, чтобы школы оставались открытыми и дети получали образование в стационарных условиях, — отметила, в частности, Дека. — Больше нельзя допускать пробелов или перерывов в учебном процессе».

Предполагается, что в ближайшее время официальный Бухарест рассмотрит возможность выделения из государственного бюджета дополнительных средств на осуществления бесперебойной работы школ, ПТУ и колледжей по всей стране.

Напомним, с 2020-го года в Румынии по различным причинам на обучение он-лайн было переведено до 2 тыс. учебных заведений.