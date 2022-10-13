Якутск, , 12:39 — REGNUM Жителям Якутии, мобилизованным для участия в спецоперации в защиту Донбасса, выдадут всё необходимое, но сбор дополнительных предметов экипировки идёт, чтобы сделать жизнь военнослужащих более комфортной. Об этом заявил 13 октября на брифинге председатель общественной палаты республики Николай Бугаев.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Своих людей мы не бросаем — в Якутии проверили условия для мобилизованных

«В воинских частях выдаётся всё необходимое. Когда бойцы выезжают непосредственно в Южный военный округ, там уже выдаются и бронежилеты, и вооружение. Поэтому всё необходимое для них есть, но от дополнительной экипировки, конечно, никто не отказывается», — отметил Николай Бугаев.

Он подчеркнул, что помимо того, что военнослужащие получают по линии Министерства обороны, их обеспечивают тёплой одеждой и вещами, которые сделают их пребывание на спецоперации более комфортным.

Как сообщало ИА REGNUM, члены общественной палаты Якутии проверили условия на пяти полигонах, где проходит подготовка бойцов из республики к участию в спецоперации в защиту Донбасса. Цель общественников в том числе узнать, в чём нуждаются бойцы.