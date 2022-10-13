Москва, , 12:26 — REGNUM Российские кинотеатры, столкнувшиеся с проблемами из-за недостатка голливудского контента, решили поэкспериментировать с телевизионными шоу. Об этом 13 октября сообщает «Коммерсантъ».

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Киносети «Формула кино» и «Синема парк» в рамках соглашения с телеканалом «Ю» начали проводить предпремьерные показы четырёх выпусков нового сезона реалити-шоу «Беременна в 16». Представители канала сообщили журналистам, что за два дня показов было продано около 2 тыс. билетов. Они отметили, что относятся к этому проекту как к имиджевому, но не исключают, что он может иметь и коммерческий успех.

Сеть «КАРО» пока остановилась на показах сериалов, компания также экспериментировала с трансляциями видеоигр и киберспортивных чемпионатов. Издание отмечает, что редактор журнала «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев скептически отнёсся к предположениям о том, что зрители будут массово посещать подобные сеансы. «При нынешних показателях это хоть какая-то посещаемость, но у истории нет перспектив масштабирования — это только событийный точечный показ», — сказал Нечаев.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что иркутский кинотеатр New Cinema удалось выиграть в суде иск против дистрибьютора ООО «Universal Pictures International», который она подала после того, как кинокомпания Warner Bros. отменила в России премьеру «Бэтмена». Кинотеатру удалось отсудить 2,9 млн руб. упущенной выгоды.

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