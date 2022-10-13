Берёзовский район, Югра, 13 октября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Югре более 20 медикам не выплачивали деньги за дополнительную работу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Министерство здравоохранения Кемеровской области Кузбасские медики

Медицинские работники Игримской районной больницы обратились с жалобой в прокуратуру. Установлено, что 24 медикам в нарушение требований трудового законодательства, действительно, недоплачивали.

В отношении Игримской районной больницы возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства в части несвоевременной оплаты труда»). Трудовые права медиков восстановлены, произведены причитающиеся выплаты на сумму около 100 тыс рублей.