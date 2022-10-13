Москва, 13 октября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Сегодня, 13 октября, для активов валютного, фондового и товарно-сырьевого рынков настает судьбоносный день, впрочем и 14 октября будут представлены очень важные макроэкономические данные. Об этом сообщила ИА REGNUM специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По ее словам, до открытия торговой сессии фондового рынка в США будут сообщены (в 15-30 мск) данные по индексу потребительских цен (CPI). Вчерашние данные по предварительному индикатору в виде цен производителей уже показал рост на 0,4%, что превзошло ожидания рынка. Завтра, 14 октября, будут сообщены оценки по розничным продажам, оценки по которым совместно с инфляцией могут дать ФРС США очень большое пространство для повышения процентной ставки. На заседании 2 ноября она может вырасти не только на 0,75%, что сейчас ожидает рынок, но и сразу на 1%, сказала эксперт.

Милашевская добавила, что это окажет давление на котировки всех активов, а вот доллар США, как актив убежище, будет пользоваться спросом. По ее словам, 13 октября торги в рамках утренней сессии по паре USD/RUB начались в диапазоне 63 — 64, но могут выйти за пределы этого диапазона уже в ближайшие часы. В случае снижения котировки доллара могут снизиться к 62, а более глубокая коррекция приведет к достижению 60. Восстановление спроса уже в ближайшие дни приведет к достижению диапазона 65 — 66,20, считает эксперт.

По ее словам, нефть марки Brent развивает движение в диапазоне $92 — $93,80 за баррель. Восстановление спроса со стороны нефтетрейдеров приведет к достижению вначале уровня $96,80, а далее котировки могут вновь поняться к $100. Поддержкой для котировок выступает уровень $90. Влияние на котировки сырьевых активов сегодня также окажет отчет по запасам нефти и нефтепродуктов от агентства EIA при Минэнерго США, отметила она.