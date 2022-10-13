Нью-Йорк, США, , 12:24 — REGNUM Сербия 12 октября в Генеральной Ассамблее ООН проголосовала за антироссийскую резолюцию по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также по ситуации на территории б. УССР. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

ООН Иван Шилов, ИА REGNUM

Документ поддержали 143 страны, воздержались — 35, против выступили 5: Россия, Белоруссия, КНДР, Никарагуа и Сирия.

«Документ содержит положения с осуждением и непризнанием проведенных референдумов, а также призыв к России «полностью и без условий вывести все вооруженные силы с территории [б. УССР] в рамках ее международно признанных границ», — передает агентство ТАСС.

Напомним, что ранее Сербия голосовала против предложения России сделать голосование в ГА ООН по поводу очередной антироссийской резолюции тайным.

Премьер-министр Сербии Анна Брнабич 12 октября заявила, что по отношению к конфликту на территории б. УССР Сербия занимает позицию, которую нельзя назвать нейтральной, и что она поддержала все антироссийские резолюции в ГА ООН.