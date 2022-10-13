Майкоп, , 12:21 — REGNUM В Адыгее появился орган, который уполномочен заниматься вопросами молодежи республики. Глава региона Мурат Кумпилов подписал указ о создании комитета Республики Адыгея по делам молодёжи.

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Как отметил руководитель субъекта РФ, решение о создании новой структуры в органах власти Адыгеи «продиктовано временем», так как в настоящее время уже «сформирована обширная инфраструктура молодёжных движений и объединений, которая активно занимается волонтёрством, участвует в общественной и политической жизни Адыгеи».

Для координации деятельности этих организаций, работы с молодежным активом, оказания помощи в вовлечении молодых в созидательную деятельность и создан новый комитет, подчеркнул Кумпилов.