Москва, 13 октября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В ближайшие годы экспортная модель развития газовой отрасли перестанет работать, уверен глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный («Единая Россия»).

Госдума РФ Павел Завальный

«И важно как можно скорее трансформировать внутренний рынок газа, сделать его конкурентным. Важная роль здесь принадлежит биржевой торговле, созданию собственных корректных биржевых индикаторов», — отметил депутат в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент России Владимир Путин заявлял, что сектора отечественной экономики, ориентированные на экспорт в Европу, остаются под давлением, процесс переформатирования экспорта не быстрый. Российский лидер отметил, что ряд стран отказались от поставок из России и вынуждены сейчас переплачивать за нефть, газ и металлы.