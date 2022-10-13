Краснодар, 13 октября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Добровольцы казачьего отряда «Дон» поблагодарили жителей Кубани за гуманитарную помощь и письма. Участники СВО записали видеообращение к неравнодушным людям.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Гуманитарная помощь была собрана и передана казакам в канун православного праведника — Покрова Пресвятой Богородицы. Вместе с продовольствием, медикаментами, вещами первой необходимости добровольцы получили письма и рисунки детей.

Такая помощь особенно поддерживает дух бойцов, который должен быть крепок и непоколебим в борьбе с врагом.