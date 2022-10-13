Москва, 13 октября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В сентябре 2022 года число выданных в России автокредитов сократилось на 37,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

При этом количество автокредитов по сравнению с августом 2022 года также снизилось на 7,3%, составив 52,7 тыс. штук. Отмечается, что это первое снижение выдачи автокредитов после пяти месяцев непрерывного роста показателя. Как уточнили в бюро, наиболее количество автокредитов среди регионов РФ в сентябре было выдано в Москве (3,26 тыс.), Московской области (2,95 тыс.), Санкт-Петербурге (2,66 тыс.), а также в Татарии (2,58 тыс.) и Краснодарском крае (2,34 тыс.).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самой популярной иностранной маркой автомобиля по итогам сентябрьских продаж новых автомобилей в России стал китайский бренд Chery. В первый месяц осени жители России приобрели 3850 новых легковых автомобилей Chery.