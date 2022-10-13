Красноярск, 13 октября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Красноярском крае завершился пожароопасный сезон в лесах, сообщили ИА REGNUM 13 октября в региональном министерстве лесного хозяйства.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

В 2022 году в регионе произошло 1204 лесных пожара на площади 185 тыс. га. В министерстве уточнили, что пройденные огнём площади в крае сократились в пять раз относительно пятилетних показателей.

Более 93% лесных пожаров обнаруживалось на ранних стадиях и небольших площадях. Большую часть возгораний (73%) удалось потушить в первые сутки.

Напомним, в Красноярском крае штат Лесопожарного центра увеличили до 1900 человек. В регионе создали новые лесопожарные подразделения, точки базирования и дозаправки авиации в отдалённых территориях. Развёрнута сеть видеомониторинга, почти на 50% обновлена материально-техническая база. По нацпроекту «Экология» получено более 2200 единиц спецтехники и оборудования.

В 2022 году в крае выявили 14 виновников лесных пожаров в 11 районах и Пировском муниципальном округе. Нарушители оштрафованы, они должны возместить затраты на тушение лесных пожаров. Всего по фактам нарушения правил пожарной безопасности в текущем году лесные инспекторы возбудили более 2,1 тыс. административных дел.

В регионе уже стартовала подготовка к пожароопасному сезону 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Удмуртии отменён особый противопожарный режим.

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