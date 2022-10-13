Москва, , 12:16 — REGNUM В России в 2 раза вырос спрос на изучение турецкого, в 1,8 раз — китайского и в 1,5 раза — корейского и арабского языков. При этом интерес к европейским языкам практически не показывает динамики. Об этом говорят данные, полученные аналитиками онлайн-сервиса для поиска специалистов Профи.

В компании изучили спрос на услуги репетиторов по иностранным языкам с 1 января по 11 октября 2022 года и сравнили с данными за аналогичный период прошлого года. Выяснилось, что россияне в 2 раза чаще стали обращаться услугам репетиторов по турецкому языку (рост +100%) и в 1,8 раз чаще — по китайскому (рост +79%). Также рост в 1,5 раза показали корейский (+46%) и арабский (+41%) языки.

Кроме того, сервис составил рейтинг наиболее востребованных в России языков в 2022 году.

На первом месте в списке наиболее востребованных иностранных языков по-прежнему английский — спрос на него вырос на 2% в сравнении с прошлым годом. За ним следуют немецкий и французский — на них спрос остался без изменений. На четвертом месте китайский язык, на пятом — испанский с ростом 9%. Приближается к пятерке лидеров корейский язык с ростом спроса на 46%.

Рейтинг наиболее востребованных в России иностранных языков в 2022 году:

№ Язык Прирост спроса в 2022-м году по сравнению с 2021-м, % 1 Английский +2% 2 Немецкий +0% 3 Французский +0% 4 Китайский +79% 5 Испанский +9% 6 Корейский +46% 7 Итальянский +0% 8 Турецкий +100% 9 Японский +0% 10 Арабский +41%

В ноябре 2021-го компания провела ребрендинг и сменила название с Profi.ru на Профи. Пожалуйста, не используйте название старого бренда.

Профи — крупнейший в России маркетплейс услуг. Запущен Егором Руди и Сергеем Кузнецовым в 2014 году при объединении семи проектов по поиску профессионалов. В базе Профи более 10 миллионов клиентов и 2,3 миллиона специалистов разных профессий. Каждый день пользователи сервиса оставляют порядка 20 тысяч заказов.

В 2019 году Профи занял 12-е место в рейтинге «20 самых дорогих компаний Рунета», опубликованном журналом Forbes. В 2020 и 2021 годах Профи также вошёл в рейтинги журнала Forbes, но уже в составе Eruditor Group.