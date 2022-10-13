Уфа, , 12:18 — REGNUM Студентов и сотрудников Уфимского многопрофильного колледжа эвакуировали из здания образовательного учреждения из-за сообщений о минировании. Об этом 13 октября сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на пресс-службу регионального министерства образования.

Эвакуация monicore

«Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили на электронную почту образовательной организации. Оперативно проведена эвакуация», — приводит агентство слова начальника пресс-службы регионального минобра Лины Сарбаевой.

12 октября ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе из-за сообщений о минировании эвакуировали учеников и сотрудников двух школ.

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