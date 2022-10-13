Минск, 13 октября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Белоруссия готова дать отпор в случае нарушения государственной границы. Об этом заявил госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович.

Mil.by Вооруженные силы Белоруссии

По его словам, Запад пытается втянуть Белоруссию в конфликт «правдами и неправдами», однако Минск воевать не будет.

«За исключением того, если будет нарушена наша государственная граница. Вот тогда мы дадим отпор», — сказал Вольфович.

Он добавил, что политический прессинг на Белоруссию продолжается уже давно.