В Белоруссии назвали условие вступления в военный конфликт
Минск, 13 октября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Белоруссия готова дать отпор в случае нарушения государственной границы. Об этом заявил госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович.
Mil.by
Вооруженные силы Белоруссии
По его словам, Запад пытается втянуть Белоруссию в конфликт «правдами и неправдами», однако Минск воевать не будет.
«За исключением того, если будет нарушена наша государственная граница. Вот тогда мы дадим отпор», — сказал Вольфович.
Он добавил, что политический прессинг на Белоруссию продолжается уже давно.