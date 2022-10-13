Оренбург, , 12:16 — REGNUM В Оренбургской области отряд инклюзивных волонтёров «Три Д» станции детского юношеского туризма и экскурсий из Новотроицка совместно с членами клуба «Берегиня» из Бугурусланского отделения всероссийского общества инвалидов вяжут теплые носки, варежки и шапки для солдат, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Уже на протяжении четырёх лет у нас работают отряды инклюзивных волонтёров. Мы узнали, что по всей России начали вязать тёплые вещи для мобилизованных и решили присоединиться. Все, что мы сделаем, будет передано солдатам», — сказала директор станции детского и юношеского туризма и экскурсий города Новотроицка Елена Махова.

Непосредственную помощь по сбору и доставке вязаных вещей оказывает Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство».

Помимо гуманитарной помощи волонтёры собирают письма от школьников и раздают мобилизованным. В этом помогают добровольцы Акбулакского и Кваркенского районов.

Напомним, Оренбуржье присоединилось к акции #МЫВМЕСТЕ по поддержке мобилизованных резервистов. Областной пункт сборы помощи работает на базе Многофункционального молодёжного центра на Шарлыкском шоссе. Кроме того, в Оренбурге в доме офицеров развернули пункт сбора необходимых вещей и медикаментов для мобилизованных.