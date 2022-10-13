Донецк, 13 октября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Населённые пункты Опытное и Иванград на артёмовском направлении освобождены союзными войсками. Об этом 13 октября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«По состоянию на 13 октября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила Опытное и Иванград», — говорится в сообщении.

При этом оба названных пункта расположены на расстоянии около шести км от города Артёмовск, являющегося важным транспортным узлом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ перебрасывает дополнительные силы в Харьковскую область для усиления линии обороны в районе Купянска