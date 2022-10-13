Вашингтон, 13 октября 2022, 12:14 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп является угрозой для демократии, заявила бывший заместить официального представителя Белого дома Сара Мэттьюс 12 октября в эфире телеканала CNN.
В июле Мэттьюс давала показания перед специальным комитетом палаты представителей, расследовавшим события 6 января, заявив, что Трамп дал зеленый свет бунтовщикам, написав в Twitter критику тогдашнего вице-президента Майка Пенса за то, что он не отклонил голосование Коллегии выборщиков на выборах 2020 года.