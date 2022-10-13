Вашингтон, 13 октября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп является угрозой для демократии, заявила бывший заместить официального представителя Белого дома Сара Мэттьюс 12 октября в эфире телеканала CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Я действительно думаю, что он представляет угрозу для демократии. Я думаю, что 6 января [2021 года] показало это, и это было одной из причин моего ухода в отставку», — отметила она.

«В тот день он не принял нужных мер. У него были все возможности отозвать толпу и осудить насилие. Мы видели из записанных на пленку показаний нескольких моих коллег, что люди умоляли его сделать это. И он ни разу не взял трубку», — добавила Мэттьюс.

В июле Мэттьюс давала показания перед специальным комитетом палаты представителей, расследовавшим события 6 января, заявив, что Трамп дал зеленый свет бунтовщикам, написав в Twitter критику тогдашнего вице-президента Майка Пенса за то, что он не отклонил голосование Коллегии выборщиков на выборах 2020 года.