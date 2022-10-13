Кочубеевский район, Ставропольский край, , 12:13 — REGNUM В Ставропольском крае доведено до суда уголовное дело, возбужденное по материалм ФСБ о реабилитации нацизма и публичных призывах к осуществлению экстремисткой деятельности. В совершении этих преступлений обвиняют 51-летнего жителя села Кочубеевское, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Тень нацизма Иван Шилов © ИА REGNUM

Сотрудники краевого управления ФСБ при мониторинге соцсетей выявили комментарии, оставленные сельским жителем под различными публикациями, в которых он призывал к насилию в отношении лиц определенной расовой принадлежности. Помимо этого, обвиняемый неоднократно положительно отзывался в соцсетях о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд.