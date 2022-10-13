Москва, , 12:13 — REGNUM Киев готовил контрнаступательную операцию в южной части территории бывш. УССР совместно с Великобританией и США. Об этом министр иностранных дел киевского режима Дмитрий Кулеба заявил в ходе розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен President.gov.ua

«В тесном сотрудничестве с нашими партнёрами, США и Великобританией в первую очередь, мы готовили контрнаступательную операцию на Юге. И она выглядит не так, как выглядит наступление русских. Когда идёт наступление русских, они идут в классическом советском стиле: массировано, вперёд, лобовая атака. Наши действия не выглядят так ярко, что «раз и захватили», но мы продвигаемся на Юге», — признался Кулеба.

По его словам, цель Киева — это минимум освобождение части Херсонской области на правом берегу Днепра.

Он также признался, что война научила ничего не загадывать, потому что то, что сегодня выглядит как успешное наступление, завтра может остановиться.