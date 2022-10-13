Донецк, 13 октября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Кировском районе Донецка утром 13 октября мужчина подорвался на «мине-лепестке», сообщил в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Василий Иванов ИА REGNUM Мина «Лепесток»

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«Эти мины с помощью РСЗО «Ураган» нацисты уже четвертый месяц рассыпают над жилыми кварталами Донецка. При наступлении на эту мину у человека отрывает стопу. Данные средства поражения запрещены Женевской конвенцией. Но на это вряд ли кто-то в мире обратит внимание», — отметил военкор.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки (12 октября) противник выпустил по территории республики 226 боеприпасов из «Градов», ствольной артиллерии, танков и миномётов. Двое мирных жителей погибли, четверо получили ранения.