Стокгольм, 13 октября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Лидеру Умеренных Ульфу Кристерссону было предоставлено еще два дня на формирование правительства Швеции, но, возможно, ему потребуется больше времени. Так считает политолог Йонас Хиннфорс, который в интервью ТТ говорит, что процесс формирования нового кабинета министров затягивается.

Oresund Ульф Кристерссон

Хиннфорс не считает странным, что соглашение между правыми партиями так и не подписано из-за столь больших идеологических разногласий. Он вовсе не уверен, что Кристерссон объявит 14 октября, что сможет сформировать правительство. По его оценкам, будущий премьер-министр может опять попросить еще немного времени.

«Если сегодня была 25-процентная вероятность этого, то 14 октября она может быть 50-процентной», — отметил Хиннфорс.

Напомним, что Ульфу Кристерссону было поручено сформировать правительство две недели назад.