Партизанский район, Приморский край, 13 октября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Партизанске суд вынес приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в смерти человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

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В судебном заседании установлено, что в мае 2021 года 37-летний мужчина в состоянии опьянения ехал на автомобиле Honda Odyssey из села Екатериновка Партизанского района в Находку. В районе села Голубовка после обгона фигурант возвращался на свою полосу движения, зацепил задним колесом грунтовую обочину, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Land Cruiser.

В результате ДТП Toyota Land Cruiser получил травмы, несовместимые с жизнью.

«С учётом позиции гособвинителя, суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, с отбыванием наказания в колонии-поселения», — добавили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате столкновения легкового автомобиля с припаркованным грузовым автомобилем в городе Дмитров Московской области погибли четыре подростка.