Казань, 13 октября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов 13 октября подписал указ, запрещающий иноагентам выдвигаться на получение государственной премии имени Г. Тукая. Документ вступает в силу с 1 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба главы РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

В документе говорится, что на соискание государственной премии Татарии имени Габдуллы Тукая не может быть выдвинуто лицо, признанное иностранным агентом, а также коллектив авторов, в числе которых есть иноагент.

Согласно изменениям, заявки на соискание премии будут приниматься после предоставленных сведений из реестра иностранных агентов, подтверждающих отсутствие данного статуса.

В случае если премированного или члена коллектива признают иноагентом до вручения диплома и вознаграждения, его исключат из числа лауреатов.

Напомним, согласно закону, принятому Госдумой в июне, под иностранным влиянием закон понимает «предоставление иностранным источником лицу поддержки или оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами». Поддержкой могут счесть получение денег, иного имущества, оказание научно-технической, организационно-методической или другой помощи. Иностранными источниками документ считает зарубежные организации, государства и граждан других стран, а также российских граждан и юрлиц, получающих зарубежную поддержку или финансирование. Закон вводит единый реестр лиц, аффилированных с иноагентами. Законом также вводится ряд запретов для иностранных агентов.

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