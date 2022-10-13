Иркутская область, 13 октября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 13 октября известило о возбуждении уголовного дела по факту гибели в пожаре трёх человек, в том числе малолетнего ребенка. Трагедия произошла в ночь на 12 октября в селе Верхний Кукут Эхирит-Булагатского района.

LoggaWiggler Пожар

В ходе тушения пожара жилого дома были обнаружены тела трех человек — 35-летней женщины, её дочери возрастом 1 год 9 месяцев и 57-летнего родственника. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа в составе следователей СК, криминалистов и сотрудников полиции. Экспертами полиции и МЧС установлено, что причиной пожара стал поджог.

По данному факту Эхирит-Булагатским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего»).

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Днём 13 октября следователями СК и сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий недалеко от села было обнаружено тело подозреваемого. Предположительно мужчина скончался от ожогов, полученных на пожаре.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября, в регионе произошло 22 пожара.

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