Челябинск, , 12:08 — REGNUM В Челябинске с продажи сняли фальсифицированные рыбные консервы. Об этом сообщили журналистам в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Рыбные консервы SpecialAdviser

Установлено, что с 20 июля по 2 октября фирма из Новосибирска поставила в Челябинск 10 368 кг рыбных консервов нескольких наименований. Но в ходе анализа электронных ветеринарных сопроводительных документов во ФГИС «Меркурий» проверяющие установили, что консервы с наименованием «Сайра» были изготовлены из более дешёвых рыб, как и консервы «Скумбрия» и «Печень трески».

На момент проверки челябинский получатель этой продукции отправил на реализацию 4815,4 кг консервов. Управление Россельхознадзора вынесло ему предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а также порекомендовало изъять эту продукцию. Теперь все непроданные консервы сняты с продажи. А судьбу оставшихся 5533 кг консервов решат в ближайшее время.