Астана, , 12:07 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 13 октября провёл встречу с прибывшем в Астану премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Флаг Пакистана SyedWasiqShah

«Президент назвал Пакистан одним из ключевых партнёров Казахстана в Южной Азии. Он высказал удовлетворение динамикой развития торгово-экономических связей между двумя странами», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что стороны отметили перспективы сотрудничества в транспортной, транзитной, логистической и энергетической областях. Шариф и Токаев согласились, что между странами пора возобновить прямое авиасообщение. Также они поддержали активизацию работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому, культурно-гуманитарному и научно-техническому сотрудничеству между странами.

Стоит отметить, что Пакистан помог Казахстану проложить наземные маршруты к Аравийскому морю и Южной Азии. Казахстан является важным рынком для пакистанских товаров.