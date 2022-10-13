Стокгольм, , 12:10 — REGNUM По словам лидера Умеренных Ульфа Кристерссона, осталось «несколько деталей», прежде чем правые партии смогут договориться о создании правительственной основы для будущего кабинета министров Швеции. В свою очередь редакция новостной службы TT перечислила некоторые наиболее вероятные области, в которых сторонам может быть трудно прийти к соглашению.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Помимо дилеммы о том, кто должен входить в состав правительства, политика предоставления политического убежища, помощь третьим странам и будущее public service являются вопросами, которые разделяют правые партии.

Но, несмотря на ряд разногласий, политический обозреватель газеты Aftonbladet Май Роведдер не считает, что переговоры затянутся слишком долго.

«Тогда это было бы фееричным надуванием щек и их сдутием. И партии это знают. Их самая большая движущая сила — это желание смены власти», — считает эксперт.

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