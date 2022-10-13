* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 13 октября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. После решения США ограничить выдачу виз должностным лицам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за притеснений женщин министерство иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что США должны пересмотреть своё решение, «которое не отвечает интересам обеих сторон». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

В МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что такие решения могут негативно сказаться на двусторонних отношениях.

Также внешнеполитическое ведомство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что решение Вашингтона было принято во время обстоятельных переговоров двух сторон в Дохе на этой неделе и обсуждения большого круга вопросов.

Никаких пояснений относительно деталей этой встречи в Дохе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не предоставили. Но несколько дней назад CNN сообщил со ссылкой на два информированных источника, что замдиректора ЦРУ и высокопоставленный чиновник Госдепартамента США встречались с главой разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе.

Государственный департамент США объявил 11 октября, что из-за притеснений женщин и девочек в Афганистане он введёт новые ограничения на выдачу виз нынешним и бывшим чиновникам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их семьям.

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В заявлении же МИД правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорится, что, согласно недавним переговорам в Дохе, Америка должна на деле показать, что ищет конструктивного взаимодействия с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).