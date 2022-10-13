Ярославль, 13 октября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Ярославле на остановке «Речной порт» неизвестные выстрелили в окно пассажирского автобуса. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Дядьково, Сокол Ярославль — Районы 76

«Стояли с подругой на остановке «Речной порт» в сторону Липовой горы. Не прошло и пяти минут, как мы подошли, и в остановку что-то запустили, было похоже на взрыв. Паниковать сильно не начали, но, когда зашли в автобус и я стала расплачиваться, произошёл выстрел в стекло автобуса. Водитель сначала открыл двери и сказал, что нас никуда не повезёт. Потом кому-то сделал звонок и нас повёз дальше», — приводит слова Александры Новожениной группа «Дядьково, Сокол Ярославль — Районы 76».

От выстрела в окне общественного транспорта осталась небольшая дыра, а само стекло покрылось трещинами. Местные жители отмечают, что на этой остановке нападение на автобусы происходит не в первый раз — подобное случается с начала текущей недели. Однако до этого раза окна транспорта оставались целыми.

«В ОМВД России по Фрунзенскому городскому району зарегистрировано заявление по факту повреждения стекла в автобусе», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские уже разбираются в обстоятельствах произошедшего.