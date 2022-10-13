Луганск, 13 октября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Командование ВСУ перебрасывает дополнительные силы в Харьковскую область для усиления линии обороны в районе Купянска, сообщил 13 октября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«В Харьковскую область в срочном порядке перебрасываются дополнительные силы и средства [киевских] войск. В дальнейшем резервы планируют использовать для усиления линии обороны в районе Купянска, а также восполнения потерь на артемовском направлении», — написал он в телеграм-канале.

Напомним, ранее Марочко сообщил, что киевские боевики самовольно оставляют позиции в районе Артемовска.

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