Эрбиль, Ирак, , 12:08 — REGNUM Месторождение «Кхор Мор» на севере Ирака попало под обстрел. Об этом 13 октября сообщает Al-Sumariya.

Ирак Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, на территории месторождения разорвалось не менее трёх реактивных снарядов. Сотрудники издания приводят заявление компании Dana Gas, которая ведёт разработку месторождения.

По информации компании, в результате обстрела инфраструктура по добыче газа получила незначительные повреждения, пострадавших среди сотрудников нет.

«Каких либо травм или серьёзных повреждений не было — производственные операции продолжаются в обычном режиме без перерывов», — говорится в заявлении Dana Gas.