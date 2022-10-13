Эрбиль, Ирак, 13 октября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Месторождение «Кхор Мор» на севере Ирака попало под обстрел. Об этом 13 октября сообщает Al-Sumariya.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

По данным журналистов, на территории месторождения разорвалось не менее трёх реактивных снарядов. Сотрудники издания приводят заявление компании Dana Gas, которая ведёт разработку месторождения.

По информации компании, в результате обстрела инфраструктура по добыче газа получила незначительные повреждения, пострадавших среди сотрудников нет.

«Каких либо травм или серьёзных повреждений не было — производственные операции продолжаются в обычном режиме без перерывов», — говорится в заявлении Dana Gas.